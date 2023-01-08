حالة الطقس في الدول العربية.. أمطار وسيول ودرجات حرارة منخفضة «فيديو»
كتب:
أسماء العيسوي
07:20 م | الأحد 08 يناير 2023
الطقس السيئ في الدول العربية
شهدت عدة دول عربية، خلال الأيام الماضية، حالة من عدم الاستقرار الجوي، يرافقها سقوط أمطار غزيرة تؤدي إلى حدوث فيضانات وسيول وانزلاقات وانهيارات أرضية في العديد من المناطق.
أمطار رعدية وضباب في العراق
ففي العراق، شهدت البلاد، منذ أيام، موجة من الأمطار الرعدية، وانخفاض درجات الحرارة، مع وجود الضباب الذي اجتاح جميع مناطق العراق، وتسببت سوء الأحوال الجوية في تعطيل حركة الطيران في مطار أربيل الدولي، ولكن أعيد تشغيلها اليوم الأحد.
امطار مدينة اربيل منذ قلیل????— طقس العراق(صور وفیدیوهات) (@Iraqiweather) January 8, 2023
٨/١/٢٠٢٣#اربيل #Erbil #العراق #Iraq#مدن_العراق#شتاء_العراق pic.twitter.com/XEIFBiEWB8
استمرار سقوط الأمطار في الإمارات
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أمس، استمرار سقوط الأمطار، على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهارا، بسبب استمرار تعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي، مضيفا أن المنطقة ستتأثر، خلال شهر يناير الجاري بعدد من المنخفضات الجوية التي تمر فوق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن طقس الثلاثاء سيشهد تقلبات، حيث إنه سيكون رطبا صباحا على السواحل، ثم يصبح غائما جزئيا نهارا، ليتحول إلى غائم ليلا على بعض المناطق، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة.
أمطار الخير #دبي— dalal safi (@AnchalPokhriyal) January 7, 2023
#الامارات pic.twitter.com/Qa7ut8ivvg
إنذارات بشأن الطقس في السعودية
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية العديد من التنبيهات والإنذارات بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، والأمطار التي ستشهدها المملكة حتى الثلاثاء المقبل، متوقعا سقوط أمطارغزيرة على أجزاء من السعودية، من بينها الرياض والمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى أن الرياض ومناطق أخرى ستشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة بدءا من أمس السبت، وتستمر حتى الثلاثاء.
في كل سنة يحذر #الدفاع_المدني من خطورة السيول والبعد عنها وفي كل سنة تتكرر هذه التصرفات !!#امطار_الرياض_الان pic.twitter.com/D48vIqhLIQ— سعود العجمي (@sauod_al3jme) January 8, 2023
استمرار امتداد المنخفض الجوي السيبيري في الكويت
وفي الكويت، أشارت تقارير الأرصاد الجوية، اليوم، إلى أنه من المتوقع أن تتحسن الرؤية الأفقية، وانتشار السحب المتفرقة، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة على عدة مناطق والإحساس بالبرودة نتيجة سرعة الرياح، مع استمرار امتداد المنخفض الجوي السيبيري الذي تتأثر به جميع أنحاء الدولة في الوقت الحالي.
ونااااااسه #امطار_الكويت pic.twitter.com/zAvWiiqQ5Q— هـ (@haaa2q8) January 4, 2023