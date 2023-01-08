حالة الطقس في الدول العربية.. أمطار وسيول ودرجات حرارة منخفضة «فيديو»

شهدت عدة دول عربية، خلال الأيام الماضية، حالة من عدم الاستقرار الجوي، يرافقها سقوط أمطار غزيرة تؤدي إلى حدوث فيضانات وسيول وانزلاقات وانهيارات أرضية في العديد من المناطق.

أمطار رعدية وضباب في العراق

ففي العراق، شهدت البلاد، منذ أيام، موجة من الأمطار الرعدية، وانخفاض درجات الحرارة، مع وجود الضباب الذي اجتاح جميع مناطق العراق، وتسببت سوء الأحوال الجوية في تعطيل حركة الطيران في مطار أربيل الدولي، ولكن أعيد تشغيلها اليوم الأحد.

استمرار سقوط الأمطار في الإمارات

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أمس، استمرار سقوط الأمطار، على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهارا، بسبب استمرار تعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي، مضيفا أن المنطقة ستتأثر، خلال شهر يناير الجاري بعدد من المنخفضات الجوية التي تمر فوق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن طقس الثلاثاء سيشهد تقلبات، حيث إنه سيكون رطبا صباحا على السواحل، ثم يصبح غائما جزئيا نهارا، ليتحول إلى غائم ليلا على بعض المناطق، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة.

إنذارات بشأن الطقس في السعودية

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية العديد من التنبيهات والإنذارات بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، والأمطار التي ستشهدها المملكة حتى الثلاثاء المقبل، متوقعا سقوط أمطارغزيرة على أجزاء من السعودية، من بينها الرياض والمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى أن الرياض ومناطق أخرى ستشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة بدءا من أمس السبت، وتستمر حتى الثلاثاء.

في كل سنة يحذر #الدفاع_المدني من خطورة السيول والبعد عنها وفي كل سنة تتكرر هذه التصرفات !!#امطار_الرياض_الان pic.twitter.com/D48vIqhLIQ — سعود العجمي (@sauod_al3jme) January 8, 2023

استمرار امتداد المنخفض الجوي السيبيري في الكويت

وفي الكويت، أشارت تقارير الأرصاد الجوية، اليوم، إلى أنه من المتوقع أن تتحسن الرؤية الأفقية، وانتشار السحب المتفرقة، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة على عدة مناطق والإحساس بالبرودة نتيجة سرعة الرياح، مع استمرار امتداد المنخفض الجوي السيبيري الذي تتأثر به جميع أنحاء الدولة في الوقت الحالي.