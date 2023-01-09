مصرع سائق انقلب به جرار زراعي في ترعة بالمنيا

لقي سائق مصرعه، اليوم، إثر انقلاب جرار زراعي، في ترعة قرية «حلوة» التابعة لمركز مطاي في شمال محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة.

انقلاب جرار زراعي في الترعة

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب جرار زراعي بدون لوحات معدنية بالترعة الجانبية داخل قرية «حلوة» في غرب مركز مطاي، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

انتشال جثة السائق من الترعة

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع رضا جابر محمد، 33 عاما، سائق الجرار، ويقيم بقرية حلوة، وتم انتشال الجثة من داخل الترعة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي مطاي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، كما تم التحفظ علي الجرار بمعرفة الأجهزة الأمنية، وتحرير محضرا بالحادث.

وفي سياق آخر، لقي طفل مصرعه، صباح اليوم الاثنين، حيث صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق داخل عزبة الشيخ تمي بشرق النيل في مركز أبوقرقاص، وتم نقل الجثة للمستشفي تحت تصرف النيابة وتكثف إدارة البحث من جهودها لضبط سائق السيارة الهارب.