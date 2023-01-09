الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع العريش

أزال مجلس مدينة العريش، في ساعات الصباح الأولى، المياه ورواكد الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بشوارع المدينة.

وأعلن المجلس في بيان اليوم، أن سيارات الكسح عملت منذ الصباح على شفط مياه الأمطار من شارع كوبري أبو صقل وشارع البحر والطريق الساحلي الآخر بوسط المدينة، وعملية شفط المياه تمت بواسطة عمال المجلس وشركة المياه والصرف الصحي، وسيارات الحملة وقسم النظافة والتجميل والإرشادات.

الأمطار لم تسبب أي خسائر

وأكد البيان أن الأمطار لم تسبب أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات لدى المواطنيين، وأن هناك متابعات تمت لحظة بلحظة منذ منتصف ليل أمس حتى اللحظات الحالية.

ومن جهة أخرى، أعلن قسم الطوارئ والمتابعة بديوان عام المحافظة بشمال سيناء، في بيان اليوم، أنه يتابع الأحداث وتساقط الأمطار بالتعاون مع مجالس المدن، موضحًا أن الأمور تسير بشكل طبيعي، وأن الأمطار التي تساقطت غير مؤثرة.

أمطار غزيرة على مدن وقرى شمال سيناء

وناشد قسم العلاقات العامة بالديوان، المواطنين بالإبلاغ عن أي مشكلة حال حدوثها، وذلك بسبب الأمطار والطقس السيئ الذي يضرب المحافظة، إذ سقطت أمطار غزيرة على مدن وقرى شمال سيناء فجر اليوم، ما أدى إلى إغراق بعض الشوارع الرئيسية بمدينة العريش، وكانت غير مؤثرة بمدن الشيخ زويد وبئر العبد لوجود رمال بتلك المناطق.