«إنارة مصابيح السيارة وتقليل السرعة».. نصائح لقيادة آمنة تحت الأمطار

تكدس مروري سببته موجة الطقس السيء، الذي شهدته عدة محافظات أمس، واضطرارالسائقون إلى القيادة تحت المطر على الطرق السريعة، ومع تساقط الأمطار بغزارة تصبح الأرض لزجة وتؤدي إلى مشاكل بعجلات القيادة، ما يسفر عن وقوع حوادث الطرق أعلى الطريق الدائري والطرق الصحراوية وفي هذا الصدد، يرصد «الوطن»، أهم نصائح للقيادة في المطر، والوصول إلى المنزل بأمان.

نصائح القيادة تحت المطر للسائقين

وقدم اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، مجمومة من النصائح إلى قائدي المركبات خلال موجة الطقس السيء، وفي مقدمتها فحص السيارة جيدا، والتأكد من حالتها قبل القيادة على الطرق السريعة سواء تحت مياه الأمطار أو في الطقس المعتدل، واستعمال ماسحات الزجاج الأمامي والخلفي لرؤية افضل، وإنارة جميع مصابيح السيارة.

وشدد «قريطم» في حديثه لـ«الوطن»، على إنارة مصابيح السيارة لتفادي الاصطدام بالسيارة، وتقليل السرعة، لافتا إلى أالسرعة البطيئة للسيارة تعمل على تفادي الوقوع في مخاطر حوادث السير بسبب الأمطار الغزيرة، وضرورة ترك مسافة آمنة بين السيارات سواء من الأمام أوالخلف لقيادة آمنة، والابتعاد عن بِرك وتجمعات المياه إن أمكن.