أمين سر «التحالف الوطني»: استهدفنا الوصول لـ30 مليون مواطن في 2022

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنَّ نشاط التحالف في 2022 جعل هناك طموحًا لاستدامة هذا الإنجاز وتوسيع المظلة، وانضمام كيانات أكثر، وبالتالي أصبح عدد الكيانات 30 كيانًا تنمويًا خدميًا تحت مظلة التحالف الوطني.

وأضافت «نهى طلعت»، خلال كلمتها في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «خلال عام 2022 اجتهدنا في العمل على فكرة استدامة الإنجاز المرتبط باستدامة التمويل، فكرة الاستثمار الخيري وزيادة العائد على أموال الصدقات، وبالتالي عملنا على موضوع الاستثمار الخيري عن طريق أوعية استثمارية ادخارية».

التركيز على المشروعات كثيفة العمالة

وأشارت إلى أنَّه جرى التركيز على المشروعات كثيفة العمالة، لأنها توفر فرص عمل مثل مصانع السجاد والمنسوجات وغيرها، وأكثر ملف جرى الاهتمام به الـ 6 أشهر الماضية هو ملف تنمية الثروة الحيوانية وإحلال السلالات الموجودة بأخرى محسنة، ويكون لدى التحالف دور في هذه القضية وفي نفس الوقت تستقطب عدد كبير من المواطنين لفرص عمل جيدة.

وتابعت: «حالة الرضا عند المواطنين شجعتنا أن يكون لدينا مجمل الأعمال التي تمت في 2022، ومخرجات هذه التجربة تتلخص في الوصول لـ30 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه، وقطاعات التدخل كانت متعددة فمنها الغذائي والصحي والاجتماعي والثقافي والتوعوي».

توفير 139 ألفا و500 فرصة عمل

واستكملت: «ما تمّ إنجازه ركزنا فيه على بعض المحاور التي بها أرقام جديرة بالتوقف أمامها، ففي ملف السكن استطعنا توفير لـ54 ألف مواطن منازل جديدة إلى جانب إعادة تأهيل بعض المنازل، وتوفير 139 ألفا و500 فرصة عمل عبارة عن مشروعات جديدة صغيرة ومتناهية الصغر، والـ100 ألف فرصة عمل كانت عن طريق تمكين صغار المزارعين تحديدًا في ملف زراعة القمح».

وواصلت: «في الملف الصحي استطاعت خدماتنا الوصول لـ5 ملايين مواطن، وفي ملف الغذاء استطعنا الوصول لـ25 مليون مواطن، وفي ملف المساعدات الاجتماعية وصلنا إلى 20 مليون مواطن، وهناك مواطن يمكن أن يحصل على أكثر من خدمة».

وأشارت إلى أنَّ هناك بعض المنتجات الخاصة بالتحالف الوطني مثل مبادرة «ازرع» التي تعد من أهم المبادرات، لتمكين صغار المزارعين والتوسع في استزراع الأراضي، وجرى التركيز على هذا الملف على المحاصيل الاستراتيجية بهدف التقليل في الفاتورة الاستيرادية، وبدأنا الطلاق في المرحلة التجريبية باستهداف 100 مزارع بزراعة القمح ومتوقع الحصاد في مارس وإبريل المقبلين، بإجمالي إنتاجية 3.3 مليون أردب.