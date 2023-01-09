كشف مجاني وأدوية وتحاليل لـ 10 آلاف مواطن بالفيوم ضمن خطة تنمية الصعيد

لم يكن الاهتمام بتنمية الصعيد التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل تنمية البنية التحتية وشكل الحياة في القرى الريفية فقط، بل كان يسبقها الاهتمام بتنمية الانسان وصحته وثقافته أيضًا، لذلك نظم التحالف الوطني للجمعيات الأهلية بالاشتراك مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجامعة الفيوم، العديد من القوافل الطبية خلال الشهور القليلة الماضية.

وجرى توقيع الكشف الطبي على نحو 10 آلاف مريضًا خلال 8 قوافل شهدتها قرى مراكز محافظة الفيوم المختلفة، كان لمركز إطسا نصيب الأسد حيث شهدت قراها تنظيم 5 قوافل طبية على مدار العام الماضي.

قوافل طبية ضمن تنمية الصعيد

قال الدكتور عماد عادل، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن التحالف الوطني للجمعيات الأهلية يقوم بعمل عظيم في محافظة الفيوم أنجز خلالها إنجازات كبيرة لتوفير حياة كريمة للأهالي والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالاشتراك مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن خطة تنمية الصعيد.

الكشف على 9883 مواطنا ومواطنة

وأضاف أنّ تنمية الصعيد اهتمت بشدة بحياة الانسان وصحته وليس مسكنه وطعامه ودخله فقط، لذلك فإنّ التحالف الوطني للجمعيات الأهلية، نظّم العديد من القوافل الطبية التي تم توقيع الكشف خلالها على أكثر من 9 آلاف و883 مريضًا ومريضة، وعمل التحاليل اللازمة لهم بالمجان أيضًا، وتحويل بعض الحالات منهم لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

8 قوافل خلال عدة أشهر

وأِشار إلى أنّه جرى فيما يخص القوافل الطبية التي نظمها التحالف ضمن تنمية الصعيد على مدار الأشهر القليلة الماضية، فإنّها ضمت 8 قوافل بمراكز المحافظة جاءت كالتالي:

قافلة تنموية وطبية شاملة بقرية المحمودية بمركز إطسا تم توقيع الكشف الطبي خلالها على 1800 حالة.

قافلة طبية بقرية سرسنا بمركز طامية تم توقيع الكشف الطبي خلالها على 1886 حالة.

قافلة طبية بقرية قلهانة بمركز إطسا تم توقيع الكشف الطبي خلالها على 1589 حالة.

قافلة طبية بقرية مطول بمركز إطسا تم توقيع الكشف الطبي خلالها على 2752 حالة.

قافلة طبية بقرية حنا حبيب بمركز يوسف الصديق تم توقيع الكشف الطبي خلالها على 620 حالة.

قافلة طبية بقرية الحسينية بمركز إطسا تم توقيع الكشف الطبي على 210 حالة.

قافلة طبية بقرية عبدربه بمركز إطسا تم توقيع الكشف الطبي على 270 حالة.

قافلة طبية بقرية أبهيت بمركز سنورس تم توقيع الكشف خلالها على 756 حالة.

القوافل شملت جميع التخصصات الطبية

وأوضح أنّ تلك القوافل شملت جميع التخصصات الطبية بينها الجراحة العامة، والباطنة، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والرمد، والأطفال، والأسنان، والتحاليل، وطب الأسرة.