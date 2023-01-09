ضبط 5 أشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالمرج والتجمع

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص يحملون جنسية دولتين أجنبيتين، يقيمون في المرجـ حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وبحوزتهم مبالغ مالية محلية وأجنبية وهاتفي محمول.

بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وهاتفي محمول.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.