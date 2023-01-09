ضبط مسجل خطر سرق متعلقات المواطنين من داخل السيارات في مصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، بأنَّه عقب ركن السيارة ملكه، ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي للسيارة وسرقة حقيبتين بداخلهما مبلغ مالي، وهاتف محمول، ومشغولات ذهبية، وبعض المتعلقات الشخصية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص، وله معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب كسر الزجاج، وأقرّ بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأضاف بتخلصه من المتعلقات الشخصية المستولى عليها بإلقائها، ونفى سرقة المشغولات الذهبية وتمّ بإرشاده بالشقة سكنه ضبط عدد من الأجهزة الكهربائية، وهاتف محمول، اشتراهما من متحصلات نشاطه الإجرامي، الهاتف المحمول المستولى عليه.

وأضاف المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل السيارات وأقرّ بارتكابه 4 وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.