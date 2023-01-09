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مناقشة كتاب «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية» في بيت المعمار اليوم

كتب:

إلهام زيدان
01:51 م | الإثنين 09 يناير 2023
صندوق التنمية الثقافة

صندوق التنمية الثقافة

يقيم بيت المعمار المصري بدرب اللبانة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لقاءً جديدًا لنادي الكتاب لمناقشة «كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية» للدكتور ميلاد حنا، بالتعاون مع مجموعة «وصل»، وذلك في السادسة مساء اليوم.

يدير اللقاء الدكتور إبراهيم المدني، الأستاذ الزائر بقسم العمارة بجامعة حلوان ويشاركه في اللقاء المهندس الاستشاري هاني ميلاد حنا، نجل مؤلف الكتاب.

ويعد كتاب الدكتور ميلاد حنا «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية»، أحد الكتب المهمة التي تناولت بالشرح والتحليل سمات الشخصية المصرية وتأثرها بالجغرافيا والتاريخ، حيث هناك ثلاثة أعمدة مرتبطة بالجغرافيا وهي الانتماء العربي والإفريقي ودول المتوسط، ثم هناك أربعة أعمدة أخرى مرتبطة بالتاريخ المصري، وهذه الأعمدة هي الانتماء الفرعوني ثم اليوناني والروماني معًا ثم القبطي والإسلامي.

 

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.