عرض قصته أمام الرئيس في مؤتمر التحالف.. حكاية مركب صيد غيرت حياة «سنبل»

خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي عقد اليوم، عرض «سنبل محمد» أحد الصيادين بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حكاية استلامه مركب صيد جديد من مؤسسة صناع الخير عضو التحالف تحت مظلة مبادرة حياة كريمة.

حكاية سنبل مع مركب الصيد

سُنبل محمد أب لأربعة أبناء، يعمل فى البحر منذ طفولته، وورث مهنة الصيد عن والده، وحسب حديثه لـ«الوطن»: «أوقات ماكنتش آخد اليومية لو الرزق قليل من السمك، وكان نفسي أشتري مركب جديد بس مفيش فلوس»، يقول بلهجته الساحلية معاناته السابقة قبل أن يصل قطار التنمية إلى قريته.

فور سماع الصياد الخمسيني عن تسليم مراكب صيد جديدة للمستحقين من الصيادين بالقرية، بادر بتسجيل اسمه وبياناته الشخصية في المركز التابع له، حتى تلقى اتصالا هاتفيا يخبره بوقوع الاختيار عليه ضمن ثلاثين صياد لاستلام مراكب صيد جديدة، «مصدقتش نفسى لما كلمونى، قالوا تعالى بكرة استلم المركب»، بحسب روايته.

المركب مزودة بمحرك كهربائي لسهولة الصيد

مركب الصيد الجديدة التي تسلمها سنبل من مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مزودة بمحرك كهربائي لسهولة الصيد، ومزودة بكافة أدوات الصيد، ساعدت الصياد على زيادة رزقه وسد احتياجات أبناءه، «صحتنا كانت بتروح على المجداف الخشب ودلوقتي المركب بقى فيه موتور كهربي هيساعدني على الشغل»، وبحسب قوله خلال حديثه أمام الرئيس اليوم، زاد الرزق عن السابق كثيرا.

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى نماذج من المستفيدين من المشاريع الصغيرة التي حصلوا عليها من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ركناً هاما في عملية التنمية بالدولة، وذلك من خلال تكامل عمله مع جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.