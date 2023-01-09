كورونا يصيب أكثر من 88 مليون شخص في مقاطعة صينية

قال مسؤولو الصحة في الصين، إنَّ نحو 90٪ من الناس في مقاطعة هينان، ثالث أكبر مقاطعة في الصين من حيث عدد السكان، أصيبوا الآن بفيروس كورونا، وكشف المسؤول الإقليمي «كان كوانشنج» عن رقم المصابين، الذي قد يصل إلى 88.5 مليون شخص، في مؤتمر صحفي، وتكافح الصين زيادة غير مسبوقة في عدد الحالات بعد التخلي عن سياسة «صفر كوفيد» في ديسمبر.

الغالبية العظمى من إصابات «هينان» حدثت في الأسابيع القليلة الماضية

ولم يحدد المسئول الصيني جدولًا زمنيًا لوقت حدوث جميع الإصابات، ولكن نظرًا لأن سياسة «صفر كوفيد» السابقة في الصين أبقت الحالات عند الحد الأدنى، فمن المحتمل أنَّ الغالبية العظمى من إصابات هينان حدثت في الأسابيع القليلة الماضية، وقال إنَّ الزيارات إلى عيادات الحمى في مقاطعة هينان بلغت ذروتها في 19 ديسمبر وبعد ذلك أظهرت منحنى تنازلياً مستمراً.

نصف مليون شخص يصابون كل يوم

وفقًا للبيانات الرسمية، أصيب 120 ألف شخص فقط في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة وتوفي 30 منذ التحول في سياسة كوفيد، في غضون ذلك، أبلغت السلطات يوم أمس عن ثلاث حالات وفاة بسبب كوفيد في البر الرئيسي لـ الصين، بزيادة واحدة عن اليوم السابق، وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مع تضييق تعريف وفيات كورونا، وعدم جعل الاختبار الشامل للفيروس إلزاميًا ، لم تعد البيانات الحكومية تعكس الحجم الحقيقي لتفشي المرض، وأفاد مسؤول صحي كبير في مدينة «تشينجداو» الساحلية أن نصف مليون شخص يصابون كل يوم.

وفي غضون ذلك، قال مسؤولو الصحة الصينيون إنهم لن يدرجوا دواء فايزر المضاد للفيروسات «باكسلوفيد» في خطط التأمين الطبي الأساسي نتيجة السعر المرتفع الذي عرضته الشركة الأمريكية، وشهد العقار ، المغطى مؤقتًا بخطة التأمين الصحي الشاملة في الصين حتى 31 مارس، زيادة حادة في الطلب منذ ارتفاع حالات كوفيد في الصين الشهر الماضي، وقالت الشركة في بيان إنها ستواصل التعاون مع الحكومة الصينية وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة من أجل «تأمين إمدادات كافية وكافية» من الأدوية في الصين.