افتتاح معرض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في ملوي بالمنيا

افتتح الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، معرض «أهلا رمضان»، المقام بشارع العرفاني، بمركز ملوي، وذلك لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وبتخفيضات من 20- 30%، ضمن جهود المحافظة، بالتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

حضر الافتتاح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ونواب رئيس مركز ومدينة ملوي، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة لعرض كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين،.

جهود المحافظة لمتابعة الأسواق

أوضح نائب محافظ المنيا، أن المعرض يأتي ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

تنظيم معارض بمختلف القرى

وجه نائب المحافظ، بالتنسيق الدائم بين مديرية التموين وكل الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار، الى جانب دراسة إمكانية تنظيم معارض بمختلف القرى لعرض المنتجات بأسعار مخفضة، بالتوازي مع تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، لرصد محتكري السلع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.