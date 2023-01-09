إنشاء وتطوير 49 وحدة صحية وإحلال وتجديد 5 مستشفيات في المنيا

تهتم القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية في المنيا، حيث حظيت المحافظة، بافتتاح عدد من المشروعات القومية في القطاع الطبي، وما زال العمل يجري في تطوير وإنشاء مشروعات أخرى، فضلا عن إنشاء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إحلال وتجديد 5 مستشفيات

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مستشفى صدر وحميات المنيا، ورفع كفاءة سكن الاطباء بـ4 مستشفيات، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 49 وحدة صحية، والاستمرار في أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لـ5 مستشفيات على مستوى المحافظة خلال عام 2022.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للبناء والتنمية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة بالقطاع الصحي، ورفع مستوى المنشآت الصحية.

تسليم 15 وحدة صحية بعد التطوير

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه خلال عام 2022، تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مستشفى صدر المنيا ومستشفى حميات المنيا، ورفع كفاءة سكن الأطباء بـ4 مستشفيات هي: الشيخ فضل، المنيا العام، مطاي المركزي، ورمد المنيا، كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 49 وحدة صحية، والتسليم الابتدائي لـ15 وحدة صحية، بالإضافة إلى أنه جار الاستمرار في أعمال رفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 113 من الوحدات والمراكز الطبية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يجري العمل على إحلال وتجديد 3 مستشفيات، منها العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه، ومستشفى مطاي بتكلفة 303.9 مليون جنيه، ومستشفى بنى مزار بتكلفة 376.2 مليون جنيه، واستمرار أعمال الإنشاءات لمستشفى مغاغة والتي ستخدم 640 ألف و963 نسمة ومستشفى أبوقرقاص والتي ستخدم 648 ألف و642 نسمة لافتاً إلى أنه يتم التجهيز للبدء في مستشفى المنيا الجديدة وتطوير مستشفى الشيخ فضل.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة مستشفى صدر المنيا ومستشفى حميات المنيا، بالإضافة إلى استمرار العمل في رفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة بنسبة تنفيذ تجاوزت 90%، وتركيب تانك أكسجين بمستشفى صدر المنيا وتانك أكسجين بحميات المنيا والانتهاء من تركيب مصدر بديل للكهرباء لـ 15 مستشفى، ورفع كفاءة قسم مكافحة العدوى بديوان مديرية الصحة بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أعمال الحماية المدنية بـ8 مستشفيات.