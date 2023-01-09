يسري عبد الله مساعدا لوزير التعليم لشؤون الأبنية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتكليف المهندس يسري عبد الله سالم، للعمل كمساعد لوزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمدة عام.

حدد القرار الوزاري اختصاصات مساعد الوزير كالتالي:

- تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.

- الإشراف على سير العمل بالهيئة العامة والعاملين بها.

- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.

- إعداد تقارير دورية عن نشاط وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ومقترحات تطوير الأداء.

- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.