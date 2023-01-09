موقف الدراسة غدا في القاهرة والجيزة.. منتظمة

أكد مصدر مسؤول، انتظام الدراسة والامتحانات غدا بالقاهرة والجيزة، ردا على ما يثار حول حقيقة موقف الدراسة غدا بالقاهرة الكبرى، مضيفا لـ«الوطن»، أن المدارس تشهد حاليا امتحانات نصف العام، لعدد من الصفوف الدراسية والأمور مستقرة فى العملية الدراسية، وهناك استقرار في حالة الطقس، وتم التعامل السريع مع الأمطار التي تعرضت لها القاهرة والجيزة أمس.

انتظام الدراسة اليوم

كما انتظمت الدراسة اليوم، بجميع مدارس القاهرة والجيزة وتم عقد الإمتحانات لصفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية، كما شهدت القاهرة والجيزة من 8 مساء أمس، سقوط أمطار بين متوسطة وفوق المتوسطة، وطقس بارد وأمطار رعدية وبرق على فترات متقطعة من جنوب الجيزة، والرماية، وطريق إسكندرية الصحراوي وفيصل والهرم والدقي وميدان لبنان وشارع جامعة الدول، ومصر الجديدة ومدينة نصر وميدان التحرير ورمسيس والمعادى والبساتين، وتم نشر المعدات بالمحاور والمياديين الرئيسية، بالتنسيق مع الأرصاد الجوية، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار أولا بأول.

ترشيد استهلاك

وطالبت شركة الصرف الصحي بالقاهرة المواطنين بضرورة العمل على ترشيد استهلاك مياه الشرب فى حالة سقوط الأمطار وذلك حتى تتمكن شبكات الصرف من استيعاب كمية الأمطار أولا بأول ويتم تخفيف الضغط على شبكات الصرف.