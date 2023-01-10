أحوال الطقس في العواصم العربية اليوم الثلاثاء.. بعضها أقل من 10 درجات

تشهد درجات الحرارة في العالم العربي انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة المتوقعة في ظل بداية فصل الشتاء رسميا في 21 ديسمبر الماضي.

درجات الحرارة في دول الخليج

الطقس المتوقع غدا في المملكة العربية السعودية سيكون 17 درجة مئوية صباحا وستكون 7 درجات فقط في المساء، أما في سلطنة عمان فستكون درجات الحرارة صباحا 28 درجة أما المساء ستكون 21 درجة، وفي الكويت ستكون درجات الحرارة صباحا 15 درجة أما المساء سيكون 9 درجات فقط، وفي قطر ستكون درجات الحرارة صباحا 21 وفي المساء 14 درجة فقط، وستكون درجات الحرارة صباحا في الإمارات غدا فستكون 28 درجة صباحا و 20 درجة مساءا.

درجة الحرارة في دول المغرب العربي

وفي دول المغرب العربي فستكون درجات الحرارة في دولة المغرب فستكون 20 درجة صباحا و 12 مساء، أما الجزائر فستكون درجة الحرارة غدا الثلاثاء صباحا 18 درجة وفي المساء ستكون درجات الحرارة 7 درجات فقط، وفي تونس ستكون درجات الحرارة صباحا 17 درجة أما المساء سيكون 12 درجة فقط، وفي ليبيا ستكون درجات الحرارة صباحا 19 درجة أما المساء سيكون 12 درجة.

درجات الحرارة في الشام وإفريقيا

وفي السودان ستكون درجات الحرارة صباحا 29 درجة أما المساء فسيكون 14 درجة فقط، وبالنسبة لجزر القمر ستكون درجات الحرارة صباحا 30 وفي المساء ستكون 25 درجة، أما الأردن ستكون درجة الحرارة مساء 4 درجات فقط وصباحا ستكون درجات الحرارة 13 درجة، وفي اليمن ستكون درجات الحرارة في الصباح 24 درجة وفي المساء ستكون درجة الحرارة 9 درجات فقط، وفي العراق ستكون درجات الحرارة صباحا 14 درجة أما المساء فستكون درجات الحرارة 4 درجات فقط، وفي لبنان ستكون درجات الحرارة 17 درجة في المساء 14 درجة، أما سوريا فستكون درجات الحرارة بها 13 درجة صباحا و درجتين فقط في المساء.