إصابة 7 عمال إثر انقلاب تروسيكل في طريق المحيط بالمنيا

أصيب 7 عمال، صباح اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بطرق المحيط أمام قرية المحرص التابعة لمركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا.

انقلاب تروسيكل بأبوقرقاص

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، يقل عددا من العمال، بطريق المحيط أمام قرية المحرص بالوحدة المحلية لبني موسي بمركز أبوقرقاص.

نقل 7 عمال للمستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة كل من: أحمد حسن فتحي 35 عاما، محمود علي بدوي 30 عاما، جبريل أحمد برعي 31 عاما، فتحي حسن بركات 23 عاما، مصطفي نجاح 45 عاما، أحمد خلاف 27 عاما، محمد عبد التواب 28 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلي المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح وغيبوبة تامة، وتم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.