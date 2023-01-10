إصابة 3 أشخاص في حادثي سير بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادثين منفصلين بمحافظة المنيا، حيث انقلبت سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط، فيما صدمت أخرى مزارعا على طريق المنيا الجديدة المؤدي للطريق الصحراوي الشرقي.

سيارة تصدم مزارعا

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم «1975 ن ل ق»، بشخص، أثناء عبوره الطريق أمام سجن شديد الحراسة على طريق المنيا الجديدة المؤدي للصحراوي الشرقي، وتبين إصابة شحاتة أحمد حسن 65 عاما، فلاح، مقيم في محافظة قنا، بسحجات وكدمات وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب سيارة نصف نقل

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بانقلاب السيارة رقم «2915» نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي قبلي محور سمالوط، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق عبد الرؤف ناصر عيد، 35 عاما، مقيم بمحافظة سوهاج، ونتج عن ذلك إصابته وشخص آخر «تباع» باشتباه نزيف وكسور وكدمات، وتم نقلهما للمستشفي النموذجي لتلقي العلاج وتحرر محضرا بالحادث.