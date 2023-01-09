توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار موجة الأمطار متفاوتة الشدة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بخصوص طقس الـ72 ساعة المقبلة على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس غائم جزئيا معظم ساعات النهار على جميع المدن.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة ستستمر فى التكون على السواحل الغربية للبلاد، وستكون مصحوبة بأمطار خفيفة ومتوسطة على شمال الوجه البحري، وتستمر أيضا موجة الأمطار على وسط سيناء وجبال البحر الأحمر، والسواحل الشرقية للبلاد بنسب بسيطة، لن تؤثر على سير الحياة اليومية.

فى حين يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، ومدن القناة، مع ظهور للشبورة المائية في الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق المؤدية الى القاهرة والسواحل ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الثلاثاء 10 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأربعاء 11 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 12 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.