تفاصيل حبس المتهم بإصابة مسن في حلوان.. محام يكشف العقوبة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالتعدي على مسن بحلوان باستخدام سلاح أبيض 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحفظ على سلاح الجريمة، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

البداية بوصول بلاغ لقسم شرطة حلوان بوجود مشاجرة ومصاب بأحد الشوارع، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين شاب ومسن نتيجة خلافات مالية بينهما قام خلالها المتهم بإصابة المسن بواسطة سلاح أبيض محدثا إصابات متفرقة بالجسم أدت إلى نقله للمستشفى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين وجود صلة قرابة بينه وبين المصاب وأن المشادة تطورت بينهما لمشاجرة لرفض المصاب رد مبلغ مالي تم اقتراضه من المتهم وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

عقب المحامي أيمن محفوظ على جريمة الإصابة العمد، بأنه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.