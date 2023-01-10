مريم حسن مذيعة «إكسترا نيوز»: حفظي للقرآن ساهم في انضباط مخارج الحروف

قالت مريم حسن، مذيعة «إكسترا نيوز»، إنها تتابع كل الأخبار المحلية والعالمية، وتقتبس كل ما هو جيد من كل مقدم ومذيع، «باتابع كل المذيعين، وأحاول أشوف إيه النقطة الحلوة وآخدها».

وذكرت «حسن»، أن ما ساعدها على قراءة اللغة العربية بصورة سليمة، هو أنها بدأت بحفظ القرآن الكريم منذ عمر 3 سنوات، وختمت القرآن كاملًا حفظًا في عمر 11 عاما.

مريم حسن: بدأت حفظ القرآن في عمر 3 سنوات

وأضافت «حسن»، في حوارها مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن حفظ القرآن في عمر مبكر ساهم بصورة كبيرة في أن تكون مخارج الحروف سليمة، وبالتالي تطوير أدائها الإذاعي، لافتة إلى أن المدرسة كان لها دور مهم في اكتشاف موهبتها وتنميتها ودعمها.

مريم حسن: أتمنى تعليم أساسيات المهنة في «إكسترا نيوز»

وأوضحت مذيعة «إكسترا نيوز»، أن المدرسة بكامل أعضائها ومدرسيها قاموا بدعمها ورعايتها وتقديمها، إذ كانوا مؤمنين بموهبتها في التقديم والإلقاء، ومن ثم لهم دور في مسيرتها المهنية الوليدة بعد المولى عز وجل.

وأشارت إلى أنها تطمح خلال الفترة المقبلة في التركيز على عملها بقناة «إكسترا نيوز»، لكي يظهر بالشكل الصحيح، لافتة إلى إلى أن لديها رغبة في تعلم أساسيات المهنة، وتكوين خلفية ثقافية واسعة، متمنية من الله سبحانه وتعالى توفيقها فيما تطمح إليه.