4 خطوط كهرباء باستثمارات 410 ملايين جنيه لخدمة المنطقة الصناعية في السادات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّه جارٍ تنفيذ 4 خطوط كهرباء جديدة لربط المحطات الكهربائية بمدينة السادات، باستثمارات قيمتها 410 ملايين جنيه، لخدمة المنطقة الصناعية الثامنة التي تحتوي على 1076 قطعة صناعية بمختلف الأنشطة، وكذلك خدمة أراضي توسعات الامتداد السكني للمدينة.

وأكد وزير الإسكان أنّ مدينة السادات قِبلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية الصناعية والسكنية والتعليمية والتجارية والترفيهية، نظرا لموقعها الاستراتيجي المتميز، وارتباطها بالعديد من محافظات الدلتا.

خطوط كهرباء لخدمة مدينة السادات

وأوضح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنّ الخطوط هي «خط ربط محطة الامتداد بـ/إيتاي البارود بقدرة 220 ك/ڤ، وخط ربط محطة الصناعية الثامنة بالامتداد بقدرة 220 ك/ڤ، وخط النوبارية/بشاي (دخول - خروج) لربط المنطقة الصناعية الثامنة لخدمة 1076 قطعة صناعية، وخط ربط محطة الامتداد بمحطة الحي المتميز بقدرة 220 ك/ڤ».

وفي سياق متصل، أضاف رئيس جهاز السادات، أنّه جارٍ تنفيذ أعمال توسعات للطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة التي تشهد حركة رئيسية، لتسهيل الحركات المرورية ومنها «أعمال توسعة بشارع رابعة العدوية لتيسير الحركة بالمناطق السكنية الحادية عشرة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة وإسكان المستقبل ومناطق ابني بيتك، وأعمال توسعات لشارع سعد زغلول المتقاطع مع شارع رابعة العدوية لتسهيل الحركة المرورية بين شارع أبوبكر الصديق وشارع رابعة العدوية».

وأوضح سالمان، أنّ الشوارع كانت بعرض 7.5 متر وستصبح بعد انتهاء التوسعات بعرض 10 أمتار، مؤكدا أنّ المدينة تشهد استكمال أعمال البنية التحتية لمناطق أراضي الإسكان الاجتماعي ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والميادين.

ربط طرق مناطق الإسكان الاجتماعي بمنطقة 70 ألف فدان

وأضاف أنّه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال ربط طرق مناطق الإسكان الاجتماعي بمنطقة 70 ألف فدان، والانتهاء من طبقة رفع كفاءة وترميمات أسفلتية من أمام المنطقة السكنية 26 استكمالا مع شارع أبو بكر الصديق، والانتهاء من تنفيذ طبقة سطحية للطرق الداخلية أمام كنيسة السيدة العذراء، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير المرافق العامة وإنشاء محاور مرورية جديدة تيسيرا على سكان ومرتادي المدينة.