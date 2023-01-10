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«الداخلية»: ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:48 ص | الثلاثاء 10 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1654 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11679 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (191) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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