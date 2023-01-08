«الهجرة» تعلن عن تدريب مجاني حول «التسويق الإلكتروني» لشباب المحافظات

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تنظيم دورة تدريبية جديدة، حول «التسويق الإلكتروني»، للباحثين عن فرص العمل، في إطار الخدمات التي يتيحها المركز باستمرار للشباب والفتيات، داخل المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ضمن بروتكول التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

التسويق الإلكتروني جزء أساسي من أي بزنس مهما كان تخصصه

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن: «التسويق الإلكتروني جزء أساسي من أي بزنس مهما كان تخصصه، وعشان تشتغل في مجال التسويق المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يوفر لك تدريب التسويق الإلكتروني مجانًا».

وأضاف المركز المصري الألماني خلال المنشور: «التدريب سيكون من يوم 15 يناير حتى 9 فبراير أونلاين لمحافظات القليوبية، الشرقية، الدقهلية، وتدريب التسويق الإلكتروني من خلاله يمكنك أن تسوق للبيزنس الخاص بك أو تشتغل في مجال التسويق ودا فرصة كبيرة في سوق العمل».

التدريب من 15 يناير حتى 9 فبراير أونلاين

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، خلال المنشور إلى أن محتوى تدريب «التسويق الإلكتروني» يتضمن عدد من المجالات، وهي: «محرك البحث SEO، تسويق المحتوى، تسويق الإيميل، تسويق السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، التسويق الترويجي Affiliate Marketing، وتحليل بيانات التسويق وتحديد فاعلية أساليبه».

يُذكر أنَّ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة.