درجات الحرارة اليوم الأربعاء.. الصغرى على القاهرة تسجل 11 درجة مئوية

كشف خبراء الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم، على مدن الجمهورية، حيث يسود طقس بارد خلال النهار، وشديد البرودة خلال ساعات الليل المتاخرة، في حين تصل درجات الحرارة الصغرى على سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينة كاترين ليلا 5 درجات.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان، أن درجات الحرارة اليوم مستقرة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى 19 درجة على شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، وتسجل محافظات جنوب وشمال الصعيد بين 20-23 درجة نهارا، وبين 9-10 درجات خلال ساعات الليل.

وتتكون الشبورة المائية الصباحية على كل مناطق الجمهورية الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والسواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023 على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 20- 11

- دمنهور 18- 11

- وادي النطرون 20 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 20- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 19- 11

- بورسعيد 19- 13

- الإسماعيلية 20- 12

- السويس 19 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 18 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 18- 6

- كاترين 14- 04

- الطور 20- 11

- طابا 19- 11

- شرم الشيخ 22- 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20- 12

- مطروح 19- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 18- 7

- راس غارب 21-11

- الغردقة 22- 14

- سفاجا 18-11

- مرسي علم 23-15

- شلاتين 24-13

- حلايب 21- 14

- أبو رماد 23- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 19- 10

- بني سويف 19 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20- 8

- سوهاج 20 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 22- 9

- أبو سمبل 22 - 11