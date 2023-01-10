مصرع شخصين في انقلاب جرار زراعي على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب جرار زراعي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، بسبب كثافة الشبورة والسرعة الزائدة، إذ اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد قدرته على إيقافه فانقلب بهما.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة بصورة جزئية، بينما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب جرار

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي على طريق أسيوط الغربي بنطاق المركز، ووجود جثتين.

مصرع شخصين بالحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري، رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب جرار زراعي بعد الطريق الإقليمي بحوالي 3 كيلو على طريق أسيوط الغربي، إتجاه القاهرة، ما أسفر عن مصرع شخصين في الحادث.

نقل الجثتين للمشرحة

وتبينّ أنّ ضحايا حادث انقلاب جرار زراعي، هما كل من «محمد.ف.ع» 33 سنة من محافظة المنوفية، و«أشرف.ج.ع»، 34 سنة، من محافظة الشرقية، وجرى استدعاء سيارتي إسعاف، حيث تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع أسرتي المتوفيين للحضور واستلام الجثمانين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.