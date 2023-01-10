ضبط 1143 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. منها «حجب سلع غذائية»

تواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، حيث ضبطت 1143 قضية تموينية متنوعة، بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

8 قضايا حجب أرز أبيض

وجرى ضبط 8 قضايا حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 13,165 طن أرز أبيض عيني، و23 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت 74,143 طن أرز أبيض عيني، و6 قضايا حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت 46,070 طن أرز شعير عيني 30 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 105,425 طن أرز شعير مستندي، ضبط قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت 9 أطنان أعلاف حيوانية عيني.

كما جرى ضبط قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت 10 أطنان أعلاف حيوانية عيني، وضبط 3 قضايا غش أعلاف غير صالح للاستخدام مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 27,200 طن أعلاف حيوانية عيني، ضبط 2 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 93,700 طن مخصبات زراعية، وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته 35,766 طن تونة - ماكريل معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة شمال سيناء، لتصرفه في كمية قدرها 30,450 طن دقيق بلدي مدعم ببيعها في السوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 2,750 طن أرز أبيض عيني، 2,500 طن دقيق أبيض عيني، 2,750 طن مكرونة - عدس - فول - 7 أطنان أعلاف حيوانية تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 45 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 2376 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، واتخذت الإجراءات القانونية.