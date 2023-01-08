القبض على صاحب مدرسة خاصة في الدقهلية بتهمة الاتجار في العملة

ألقي ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا اليوم، على رجل أعمال مسن صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية، يتاجر في العملات الأجنبية، وبحوزته مبالغ مالية وعملات أجنبية متنوعة وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وجرى تحريز العملات وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بالقبض على صاحب مدرسة خاصة

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضر لمركز شرطة طلخا والمحرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا ضد رجل أعمال لاتهامه بالاتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.

ضبط عملات أجنبية مع رجل أعمال بالمنصورة

وتبين ضبط المدعو «أحمد ع. م.»، 73 عامًا، رجل أعمال صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية، وتمكنت القوة من ضبط بحوزته عملات أجنبية متنوعة « 133 ألف و395 يورو، ومبلغ 1620 روبل روسي، و150 زوواتي بولندي، 13400 جنيه مصري، وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023 وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

الرأي القانوني في الاتجار بالعملات الأجنبية

ومن جانبه قال محمد ربيع، المحامي بالنقض، لـ «الوطن» إن المادة رقم 225 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، حددت العقوبات للمخالفين للقانون وذكرت «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد 13 و182 و205 من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا».