فريق وحدة التكنولوجيا الطبية بسوهاج: سعداء بتكريم الرئيس وسنعمم التجربة

قال الدكتور محمد عبداللطيف، طبيب امتياز بكلية الطب بجامعة سوهاج، وصاحب شروع وحدة التكنولوجيا الطبية التي عُرضت خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المحافظة، إن هذه الوحدة تهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز في تقديم محتوي تعليمي تفاعلي ممتع ومبتكر يساعد الطلاب على التفاعل والتطبيق.

أهداف مشروع وحدة التكنولوجيا الطبية

وأضاف «عبداللطيف»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشروع يمكن طلاب كلية الطب البشري، والكليات الطبية من الحصول على المعلومات بصورة ابتكارية تساعدهم على الإبداع، مشيرًا إلى أن أعضاء الفريق هم: محمد عبداللطيف طبيب امتياز ومحمد رأفت خريج كلية الصيدلة بجامعة سوهاج.

تحويل الدراسة إلى محتوى تفاعلي

وأوضح أن سعيهم لتحويل المعلومات الدراسية، يهدف لمساعدة الطلاب في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، خاصة بعد تحول الكتب الجامعية لإلكترونية.

دعم المشروع

وأعرب عن سعادته بالتكريم، مؤكدًا أنه زادهم إصرارًا على تنفيذ الفكرة بكافة الجامعات المصرية، خاصة بعد التوجيه الرئاسي بدعم الفكرة، معقبًا: «كنا في قمة السعادة والامتنان لتشريف الريس واحتفائه بالمشاريع والأفكار الخاصة بينا وتوجيهاته بدعمنا بشكل مباشر من صندوق تحيا مصر».

عرض 6 مشروعات لشباب سوهاج

وعُرض مشروع وحدة التكنولوجيا الطبية، على الرئيس عبدالفتاح السيسي بقاعة قناة السويس بجامعة سوهاج الجديدة خلال فاعليات الزيارة الرئاسية لمحافظة سوهاج، ضمن 6 مشاريع أخرى تضمنت مشروعات علمية وريادة أعمال.