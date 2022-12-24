هاني الناظر يحذر من استخدام البطاطين والوسادة الكهربائية

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إنّ معظم البطاطين التي نستخدمها ليست مصنوعة من الصوف بل الخيوط الصناعية التي ينتج عنها موجات كهرومغناطيسية تضر الجلد، موضحًا: «لما بيجيلي مريض مصاب بحساسية أقول له إوعى تتغطى ببطانية».

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع كل من الإعلامية سناء منصور وشيرين عفت، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «يمكن أن نستخدم اللحاف في الغطاء، وتدفئة الغرفة عن طريق الدفاية قبل النوم، ولكن لا يجب تشغيلها خلال النوم، وبخاصة أن هناك وسائل للتدفئة الطبيعية أفضل بكثير».

وتابع استشاري الأمراض الجلدية، أنه بالنسبة إلى استخدام الوسادة الكهربائية للتدفئة، فإنه ضد هذا الأمر تماما، لها تأثير غير مرغوب فيه على الجلد، بالإضافة إلى احتمالية حدوث الحرائق، موضحا: «عندما نحصل على التدفئة بشكل زائد عن اللزوم، فإننا نتعرق، وعند لمس أي مصدر كهربائي قد يتعرض الشخص للصعق الكهربي»، مشيرًا إلى أن بعض وسائل التكنولوجيا الحديثة لا يجب أن نستخدمها، فأي شيء من صنع البشر، احتمال الخطأ وارد فيه.