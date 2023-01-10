حكاية مقتل سائق «توك توك» على يد 3 أشخاص بالإسماعيلية.. «كانوا عايزين يسرقوه»

كعادته كل صباح قبل شروق الشمس، استيقظ «محمد» ليبدأ استكمال رحلة الكفاح التي سطرها منذ سنوات، بعد أن قرر أنه لم يقف مكتوف الأيدي ليتغلب على ظروفه المعيشية، ويلبي احتياجات عائلته، وبعد أن ودعهم، خرج لكن في نهاية هذا اليوم المشؤوم لم يعد مرة أخرى، ولم يكن يعلم أنه يغدر به خلال عمله على التوك توك الخاص به، في مسقط رأسه بمركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.

تفاصيل مقتل سائق توك توك على يد 3 أشخاص

كان «محمد» المجني عليه، يعيش حياة سعيدة وسط عائلته، وكان شغله الشاغل هو العمل ليلا ونهارا والتجول بالتوك توك للحصول على قوت يومه لتوفير حياة كريمة لهم، بعد أن عانى وهو يجمع ويقترض ثمن التوك توك لتوفير دخل يساعده على توفير احتياجات أسرته وادخار الأموال التي تساعده على تسديد احتياجته في المستقبل.

وتبين خلال التحريات، أن 3 شباب طلبوا منه توصيلهم من أحد الشوارع بمركز الإسماعيلية، وبحسن نية اصطحبهم المجني عليه للمكان الذي حددوه ولم يكن يعلم أنه آخر مشوار له، وأنه سيغدروا به ليستولوا على مصدر رزقه، وخلال سيره بهم، استدرجوه وقاموا بتهديده بسلاح ناري ليجبروه على الوقوف، لكنه رفض التوقف والتخلي عن مصدر رزقة، وتعدوا عليه بالضرب.

دفعوه خارج التوك توك

وفي مشهد غير إنساني قاموا بدفعه خارج «التوك توك» لسهولة الاستيلاء عليه، وقاموا بضربه وسحله ولم يتركوه إلا جثة هامدة، وقاموا بسرقة التوك توك وفروا هاربين، وبعد أن عثر عليه الأهالي نقلوه لأحد المستشفيات، الذي بلغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية باستقباله سائق «توك توك»، مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، ولقي وفاته إثر حادث سير بدائرة المركز.

حبس المتهمين

وبتشكيل فريق بحث جنائي وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، توصلت جهود البحث بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة لمرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وجرى القبض على المتهمين وخلال مواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

وفي هذا الصدد، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن المتهمين يواجهون عقوبة القتل العمد إذ أنهم ترصدوا للمجني عليه واتفقوا على قتله لسرقة التوك توك الخاص به، ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه: «يحكم على فاعل هذه الجناية (القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».