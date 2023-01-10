إصابة شاب سقط من الطابق الثالث وسائق انقلب به «توك توك» في المنيا

أصيب شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث في قرية تلة بمركز المنيا، كما أصيب سائق انقلبت به مركبة «توك توك» بمركز بني مزار بسبب السرعة.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول «جبر ف»، 17 عاما، مقيم بقرية تلة في مركز المنيا، إلى المستشفى العام في غيبوبة تامة.

سقوط الشاب من أعلى منزله

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المصاب سقط من الطابق الثالث بمنزله بشارع السوق في قرية تلة، بعد اختلال توازنه، وجاري استكمال التحريات، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

انقلاب «توك توك» في بني مزار

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عملية عمليات النجدة، بانقلاب «توك توك» بدون لوحات معدنية بمدخل قرية إبشاق بمجلس قروي صندفا غرب مركز بني مزار، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة سائقه عمر راضي صادق، 37 عاما، مقيم بقرية القيس، باشتباه ارتجاج وخلع بالكتف، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالحادث.

وشهدت المنيا صباح اليوم وقوع 3 حوادث طرق أسفرت عن إصابة 10 أشخاص، حيث أصيب 7 عمال في انقلاب تروسيكل بطريق المحيط بأبوقرقاص، وشخصين إثر انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي بسمالوط، كما صدمت سيارة أخرى مزارعا على طريق المنيا الجديدة.