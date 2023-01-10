الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية في معظم المناطق بداية من غد

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد حالة من التقلبات منذ يومين، بدأت على معظم مناطق الجمهورية، وأثرت على محافظة مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، لتمتد بعد ذلك لتشمل كل محافظات الوجه البحري، فالقاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية ومناطق أيضًا من جنوب الصعيد، ومناطق من خليج السويس ومدن القناة، ما يعني أن معظم محافظات الجمهورية تأثرت بحالة عد الاستقرار.

أكثر المناطق التي تأثرت بحالة عدم الاستقرار الجوي

وأضافت في مداخلة هاتفية على القناة الثانية المصرية، أن المناطق الأكثر تأثرًا بحالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية هي القاهرة الكبرى، إذ أن الأمطار كانت ما بين متوسطة وغزيرة وكانت رعدية والسواحل الشمالية تأثرت بهذه الأمطار ومحافظات الوجه البحري.

وأشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار بدأت بالهدوء، واقتصرت الأمطار على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، فاتجهت الأمطار مع حركة المنخفض الجوي لمحافظات وسط وشمال سيناء، ما بين متوسطة وغزيرة، وقد تصل إلى سيول بالساعات القادمة، بسبب تراكم وتجمعات المياه على المناطق الجبلية، وفقًا للطبيعة الجغرافية لهذه المناطق.

تحذير الأرصاد من الشبورة المائية بالصباح الباكر على الطرق

وأوضحت مدير مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى اليوم، غير أن هناك حالة من البرودة شعر بها المواطنين إذ بلغت الصغرى 10 درجات أثناء الليل والصباح الباكر.

وتابعت أنه بداية من غد ستشهد البلاد حالة من استقرار الأحوال الجوية بمعظم المناطق، وتكون فرص الأمطار خفيفة جدًا على السواحل الشمالية وعلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، موجهة تحذيرًا سائقي المركبات بخصوص الشبورة المائية التي تكون موجودة بالصباح بالطرق الزراعية والطرق السريعة خاصة بالتزامن مع توجه الطلاب للامتحانات.