قناة الحياة تستعرض استقبال مركز شباب قرية الغتية في البحيرة للزائرين بعد تطويره

استعرضت قناة الحياة، جانبا من بدء استقبال الزوار بمركز شباب قرية الغيتة التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، الذي يخدم 10 توابع للقرية، والمقام على مساحة 2000 متر مربع.

بدء استقبال الزوار

وقد بدأ المركز في استقبال الزوار بعد الانتهاء من إنشائه، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ويضم المركز مبنى إداريا بارتفاع طابقين، وملعب كرة قدم خماسيا.

وقال محمد شوشة مدير إدارة الشباب والرياضة بأبوالمطامير، إن مبادرة «حياة كريمة» دخلت القرى والنجوع وأنشأت 25 مركز شباب جديدا داخل القرى بعدما كان شبابها محرومين من ممارسة الأنشطة الرياضة، لافتا إلى أن مركز قرية الغيتة شهد تنفيذ ملعب نجيل صناعي ومبنى إداري.

تطوير 30 مركز شباب

وأوضح شوشة، أنه جرى تطوير 30 مركز شباب، واستلامها ويجري العمل بها وضمها لإدارة الشباب والرياضة بعد التطوير، لافتا إلى إن مراكز الشباب تهتم بالألعاب الفردية لاكتشاف مواهب الأطفال في مختلف الألعاب الرياضة.