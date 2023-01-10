النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل رجل أعمال متهم بالاتجار في العملة بالدقهلية

استأنفت النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية، بإخلاء سبيل رجل أعمال يدعى «أحمد ع. م.»، 73عاما، بكفالة مالية قدرها 4 ملايين جنيه، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.

وحددت الجهات المختصة جلسة غدا الأربعاء، أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف طلخا، للنظر في أمر إخلاء السبيل من عدمه.

الاتجار في العملات الأجنبية

وشهدت جلسة نظر تجديد حبس المتهم «أحمد ع. م.»، 73 عاما، تقديم دفاع المتهم للمستندات التي تدل على أن المبالغ المضبوطة لديه حصل عليها بالطريق الشرعي، وأنه يمتلك حسابات بالعملات الأجنبية في البنوك، وانتهت بقرار المحكمة بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 4 ملايين جنيه، وهو ما استأنفت النيابة العامة عليه.

القبض على رجل أعمال

وألقى ضباط مباحث الاموال العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على المدعو «أحمد ع. م. ا»، 73 عامًا، رجل أعمال، وبحوزته عملات أجنبية متنوعة، منها 133 ألفا و395 يورو، و1620 روبل روسي، و150 زلووتي بولندي، و13 ألفا و400 جنيه مصري، وذلك لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023، بعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.