رابط وخطوات تغيير وتوثيق خط الموبايل السعودي

تلعب منصة أبشر دورا مهما في تسهيل حياة المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، ويشمل هذا خدمة تغيير رقم الهاتف المسجل في المنصة.

وتستعرض الوطن عدة حالات خاصة بتوثيق رقم الهاتف الخاص بك ومنها أو تغيير رقم الهاتف.

الحالة الأولى

تخص هذه الحالة من لديهم رقم ويريدون تغييره من خلال منصة «أبشر» ويمكن هذا عن طريق الآتي:

- تسجيل الدخول على منصة أبشر من هنا.

- اختيار معلومات المستخدم.

- إدخال المعلومات المطلوبة ورقم الجوال الجديد.

- اختيار حفظ وإدخال رمز التحقق من رقم الجوال الجديد.

الحالة الثانية

ترتكز الحالة الثانية على على رقم الهاتف الذي لا يمكن استخدام للتسجيل للدخول على حسابك الخاص في منصة أبشر لأن الهاتف ملغي أو مفقود وتشمل هذه الخطوات التالية:

- زيارة مواقع أجهزة أبشر للخدمة الذاتية

- اختيار تحديث رقم الجوال وإتمام الخطوات

- تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر من خلال رمز التحقق على رقم الهاتف الجديد.

في حالة عدم التمكن من زيارة أجهزة أبشر للخدمة الذاتية يمكنك زيارة مكاتب موظفي التفعيل في الجوازات والأحوال لتغيير رقم الهاتف الموثق.

الحالة الثالثة

ترتكز هذه الحالة عندما يكون للشخص رقم هاتف آخر مسجل على هويته الشخص وتشمل هذه الخطوات:

- تسجيل الدخول على منصة أبشر.

- اختيار تغيير رقم الجوال.

- إكمال الخطوات المطلوبة.

نجاح منصة «أبشر»

ونفذت أبشر حتى أغسطس الماضي أكثر من 2.3 مليون عملية ضمان خدماتها الإلكترونية المختلفة، وتقدم وزارة الداخلية السعودية أكثر من 350 خدمة لمختلف الأشخاص عبر منصة «أبشر» لأكثر من 26 مليون هوية رقمية.