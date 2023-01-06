فصل التيار الكهربائي لمدة ساعتين بجنوب سيناء.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قطع التيار الكهربائي اليوم بدءً من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى 11.30 من صباح نفس اليوم لمدة ساعتين بالتتابع للقيام بتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة على خلايا موزع الطور القديم التابع لقطاع جنوب سيناء.

المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربائي عنها

وكشفت شركة القناة لتوزيع الكهرباء عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انه سيتم قطع التيار الكهربائي عن 30 منطقة بمدينة طور سيناء وهي «الفيروز، التجارية، الإذاعة، مديرية التربية والتعليم، اللوكس، الـ 172 وحدة الدبش، والـ 200 وحدة الدبش، محلات جمعية الطفل اليتيم، حي بدر الجديد، حي بدر القديم، الإسكان الشعبي، مستشفى الطور العام، أرض جمعية حمام موسى، مركز دعم المرأة، المنشية، مصيعد، الأمل، الديلمون، شارع 306، ممشى أهل مصر، الشاطئ العام، الكيلاني، دبش البحر الأحمر، شاليهات حمام موسى، قرية التعاون، فندق بيري لاند، محطة صرف صحي الأمل، محطة صرف صحي شاطئ النخيل، محطة صرف صحي الإذاعة، موقف أتوبيس شرق الدلتا»، كما سيسري القطع على المحال والمدارس والمخابز.

عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربي

وطالبت شركة القناة لتوزيع الكهرباء مواطني هذه المناطق بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي بعد عودته بفترة كافية.

فيما طالبت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان، المواطنين بالنطاق الجغرافي للشركة بمحافظات «الغربية - المنوفية - القليوبية»، بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والأسلاك أثناء هطول الأمطار حرصًا على سلامتهم.

جاهزية فرق الطوارئ والصيانة على مدار اليوم لسرعة

واكدت الشركة في البيان على جاهزية فرق الطوارئ والصيانة بكافة القطاعات التابعة للشركة على مدار اليوم لسرعة حل جميع الشكاوى والأعطال واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى، لافتا إلى أن الخط الساخن لشركات الكهرباء لتلقي شكاوى الأعطال هو 121.