باحث علاقات دولية لقناة القاهرة الإخبارية: اليسار الفرنسي يرفض رفع سن المعاش

كشف طارق زياد وهبي، الباحث في العلاقات الدولية بباريس، تفاصيل رفض اليسار الفرنسي لقانون رفع سن التقاعد، لافتًا إلى أن الحجة الرئيسية لهم بأنه لا يمت للإنسانية نظرًا لاعتبار التقاعد هو نهاية العمل وبدء الراحة والاستراحة من آثار وأعباء سنوات العمل.

بعض الوظائف تصل للتقاعد عند حلول 60

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي تامر حنفي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنه تم رفع سن التقاعد لـ64 عاما، لافتًا أن بعض الوظائف تصل للتقاعد عند حلول 60 عاما وبعضها عند حلول 58 عاما بشروط معينة.

اليسار الفرنسي يعتبر القانون تراجعًا

واعتبر اليسار الفرنسي رفع سن المعاش تراجعا اجتماعيا وليس تقدمًا بالمفهوم الاجتماعي، لافتًا إلى أن اليمين المتطرف أيضًا لا يريد رفع سن التقاعد لاعتبار أن بعض تفصيلات القانون جاحدة خاصة لمن يملكون مهنة وبدأوا فيها منذ أكثر من 40 عاما وسيحصلون على 1200 يورو وهو ما يعادل 85% من الحد الأقصى للأجور في فرنسا.

وأكد أن الموضوع له علاقة بين التوازن بين الدخل والمصاريف، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن توحيد سن الخروج للتقاعد.