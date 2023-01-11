انخفاض درجات الحرارة في جنوب سيناء.. وجبل كاترين يسجل 8 تحت الصفر

تعيش محافظة جنوب سيناء حالة من الطقس غير المستقر، وسقوط أمطار تسببت في سيول وثلوج، وأصبح البرد الشديد مشهد يتصدر حالة المناخ في المحافظة عامة، ومدينة سانت كاترين بصفة خاصة؛ إذ تسجل المدينة يوميا درجات حرارة أقل من الصفر.

من جهته، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حالة الطقس في جنوب سيناء غير مستقرة، مشيرا إلى أن الجو شديد البرودة في الليل على كل المدن، والحرارة تصل إلى 7 درجات في بعضها، بخلاف مدينة سانت كاترين.

شرم الشيخ 14 درجة

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ سجلت فجر اليوم الأربعاء 14 درجة مئوية، وهي الأعلى بين مدن المحافظة، بينما سجلت مدينة دهب على خليج العقبة 13 درجة، أما مدن رأس سدر، طور سيناء، طابا فقد سجلت 11 درجة مئوية، مع ناشط خفيف للرياح والرطوبة بلغت نحو 68%.

وأضاف «فودة» أن المطارات والموانئ البحرية والطرق تعمل بصورة طبيعية، وجرى إزالة آثار السيول كافة من على طريق المحافظة في رأس سدر والطور.

وشدد المحافظ على ضرورة توخي الحذر بالنسبة لقائدي السيارات، خاصة حين سقوط الأمطار، والالتزام بالسرعة المقررة.

8 تحت الصفر في سانت كاترين

في السياق ذاته، قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه أصبح معتاد أن تكون المدينة والقمم الجبلية تحت الصفر طوال موسم الشتاء، واعتاد الجميع على هذه الأوضاع.

وأشار «العناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قمة جبل سانت كاترين ما زالت تسجل أدنى درجة حرارة في مصر؛ إذ سجلت فجر اليوم 8 درجات تحت الصفر، وجبل أم شومر 6 تحت الصفر، جبل عباس 5 تحت الصفر، أما قمة جبل موسي فقد سجلت 4 تحت الصفر، ومدينة سانت كاترين 1 تحت الصفر.

ولفت رئيس المدينة، إلى أنه بالرغم من الطقس البارد إلا أن الحياة تسير بصورة طبيعية، وعمال مشروع التجلي الأعظم يمارسون أعمالهم بشكل عادي.