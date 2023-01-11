عضو «الديموقراطي» لقناة القاهرة الإخبارية: التعاون مع المكسيك مهم للأمريكيين

علقت الدكتورة شيرين النجار عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمكسيك، مشيرة إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك علاقة شراكة مهمة وضرورية جدًا للشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية.

الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر والمخدرات تؤثر على الانتخابات

وأوضحت خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي تامر حنفي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر وتجارة المخدرات تعتبر مشكلة كبيرة قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى عدم وجود إجراءات لازمة لضبط الحدود الجنوبية ومعاناة الولايات الجنوبية من التجارة غير الشرعية، مشددة على تأثير ذلك الشديد على الاقتصاد الأمريكي.

الديموقراطيون لن يطالبوا بمنع الهجرة

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي بلد المهاجرين، لافتة إلى أن الديموقراطيين لن يطالبوا بمنع الهجرة ولكن يجب أن تتبع الهجرة الإجراءات الشرعية.

واعتبرت أنه لا مفر من التعاون مع المكسيك بسبب وجود الكم الهائل للمهاجرين على الحدود معها، لافتة إلى أنه يمكن الاستفادة من وجود عمالة خدمات في المكسيك وجلبها لأمريكا التي تعاني من نقص هذه العمالة.

وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن المكسيك لأول مرة منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية واستقبله الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.