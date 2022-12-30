مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس بالمرج.. اختل توازنها أثناء نشر الغسيل

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة إثر سقوطها من بلكونة منزلها بالطابق الخامس بدائرة قسم شرطة المرج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الفتاة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في ذلك من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بالعقار تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تفيد بوصول فتاة جثة هامدة، وبالفحص تبين إصابتها بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى نزيف حاد أدى إلى الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «أماني أ»، 16 عاما، وبالفحص تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية.

التحريات

وكشفت التحريات أن الفتاة أثناء تواجدها في بلكونة منزلها لـ نشر الغسيل اختل توازنها وسقطت في الشارع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.