مصرع طالبة ثانوي أسفل عجلات قطار بأسوان: «عائدة من حصة دراسية»

لقيت طالبة بالمرحلة الثانوية بمركز كوم أمبو بأسوان مصرعها أسفل عجلات قطار أسوان القاهرة المكيف، أثناء عودتها من إحدى الحصص الدراسية، حيث كانت تحاول الطالبة المرور من جرار مزلقان رؤوف بكوم أمبو بمنطقة غير مخصصة لمرور المشاة، فاصطدم بها القطار، وجرى نقل الجثمان لمشرحة كوم أمبو العمومية وتحرر محضر بالواقعة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

كان اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا، من مرفق إسعاف أسوان يفيد بمصرع طالبة في المرحلة الثانوية، تدعى «م.و» 17 عاما، أسفل عجلات قطار أسوان القاهرة المكيف، عند مزلقان رؤوف بمدينة كوم، حيث تم نقل الجثة لمشرحة كوم أمبوا العمومية تحت تصرف الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع وإصابة 5 بحادث انقلاب سيارة نقل بأسوان

وفي إطار آخر، لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بحادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي لإسعافهم ونقل الجثمان لمشرحة إدفو العمومية.