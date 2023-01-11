عاجل.. عملية طعن داخل محطة قطارات في باريس وأنباء عن إصابات

أصيب عدة أشخاص في عملية طعن بسكين نفذها رجل في محطة للقطارات بالعاصمة الفرنسية باريس، فيما قامت الشرطة بتحييد المنفذ.

هجوم بالسكين في محطة قطارات

ووفق إعلام محلي، نقلا عن مصادر بالشرطة الفرنسية، فإن هجوما بالسكين وقع، صباح الأربعاء بمحطة الشمال للقطارات في باريس، بحسب فرانس برس.

تعطل حركة القطارات

وبحسب المصادر، تعرض العديد من الأشخاص للطعن من قبل الشخص الذي تم «تحييده» من قبل الشرطة بعد استخدام سلاحهم، وتم تطويق المنطقة فيما تعطلت حركة القطارات بشدة.