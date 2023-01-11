العثور على جثة مجهولة لمسن في الشارع بمصر القديمة.. «لم يتحمل البرد»

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف هوية جثة مسن مجهول الهوية، عثر عليها في أحد الشوارع بمنطقة مصر القديمة.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها عن أسرة المتوفى واستدعائها لاستلام الجثمان ودفنه، كما قررت استدعاء رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، تمهيدا لتفريغها لكشف هوية المتوفى.

كما طلبت النيابة العامة تصوير الجثة، ونشر الصور على أقسام الشرطة المختلفة، في محاولة للتعرف على هوية صاحبها من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بالعثور على جثة مسن في الشارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر، يرتدي ملابس متسخة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأوضحت أن المتوفى مقيم في الشارع، وسبب الوفاة هو السن المتقدم الذي لا يتحمل شدة البرودة بسبب النوم في الخلاء، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.