استشاري تغذية: الزنك يقلل مدة الإصابة بالبرد ويمنع دخول الفيروس للخلايا

أظهرت بعض الدراسات الحديثة قدرة الزنك على تقليل أعراض ومدة الإصابة بالبرد، نظرا لفوائده العديدة وأدائه العديد من الوظائف المهمة بجسم الإنسان، ومنها دعم جهاز المناعة، وشفاء الأنسجة التالفة ونمو الخلايا وأيضًا بناء البروتينات، وهو ما يؤكد ضرورة تناول الأغذية التي تحتوي على عنصر الزنك خاصة في فصل الشتاء.

وقالت الدكتورة منى عبد المطلب، استشاري التغذية، إنّه من الضروري دعم مناعة الجسم قبل حدوث المرض، منعا لحدوث أي مضاعفات، لافتة إلى أنه خلال جائحة كورونا تم رفع الوعي لدى المواطنين بضرورة تناول الزنك للوقاية من انتشار الفيروس، إذ أنه يقلل من دخول الفيروس للخلايا من الأساس، ويحمي الأفراد من التعرض للعدوى.

الحصول على الزنك من المصادر الطبيعية

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الزنك هام جدًا لصحة الجسم، ويفضل الحصول عليه من مصادره الطبيعية باستمرار، إذ أنه من الصعب تناول المكملات الغذائية بصورة يومية، نظرًا لوجود آثار جانبية عند تناولها لفترات طويلة، كونها تعد مادة كيميائية بالأساس رغم كونها مكملات غذائية.

كثرة تناول الطعام وقلة الحركة تضعف المناعة في الجسم

وأكدت استشاري التغذية، أنّ خطورة فصل الشتاء تكمن في ارتباط فصل الشتاء لدى البعض بقلة الحركة والرغبة في المكوث بالمنزل، إضافة إلى تناول الكثير من الأطعمة غير صحية رغبة في التدفئة، مشددة على أن مناعة الجسم ترتبط ارتباطا وثيقا بحجم السكر بالمأكولات التي يتم تناولها، لذا لابد من خفض السكريات والمواد المصنعة من السكر إلى أقل مستوى له للحفاظ على مناعة الجسم.