رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انحسار الأمطار وشديد البرودة ليلا

كتب:

انتصار الغيطانى
08:10 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشف بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية، وعودة الأمور لطبيعتها خلال الـ72 ساعة المقبلة على عدد كبير من مدن الجمهورية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى انحسار الطقس الممطر على السواحل الغربية للبلاد خاصة الإسكندرية  ومطروح، وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر بوسط سيناء، في حين يسود طقس صاف وبارد على باقي أنحاء الجمهورية، إلا أنه يكون شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة الكثيفة على جميع الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من السواحل الشمالية، ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وصولا إلى شمال الصعيد.

درجات الحرارة الأربعاء 11 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 12 يناير

 - القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 13 يناير

 - القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

اقرأ المزيد:

حالة الطقس اليوم.. بارد على القاهرة وانحسار فرص سقوط الأمطار

لليوم الخامس على التوالي.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الطقس

حالة الطقس اليوم في محافظة الإسكندرية.. انخفاض نسبة الأمطار واستمرار البرودة

لقيادة آمنة في الطقس السيئ.. تعرف على المسافات الواجب تركها بين السيارات
بقلم انتصار الغيطانى