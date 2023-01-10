توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انحسار الأمطار وشديد البرودة ليلا

كشف بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية، وعودة الأمور لطبيعتها خلال الـ72 ساعة المقبلة على عدد كبير من مدن الجمهورية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى انحسار الطقس الممطر على السواحل الغربية للبلاد خاصة الإسكندرية ومطروح، وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر بوسط سيناء، في حين يسود طقس صاف وبارد على باقي أنحاء الجمهورية، إلا أنه يكون شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة الكثيفة على جميع الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من السواحل الشمالية، ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وصولا إلى شمال الصعيد.

درجات الحرارة الأربعاء 11 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 12 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 13 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.