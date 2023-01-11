«فنون مصر والتحطيب في الصعيد».. أبرز موضوعات العدد الجديد لـ«أخبار النجوم»

صدر العدد الجديد من مجلة أخبار النجوم، التي تصدر يوم الخميس من كل أسبوع عن مؤسسة أخبار اليوم برئاسة تحرير الكاتب الصحفي محمد عدوى.

مجلة أخبار النجوم

وجاء في عناوين غلاف العدد الجديد لمجلة أخبار النجوم ما يلي:

- منى تحت الوصاية.. البرلمان يطلب السيناريو وأسرة المسلسل تلتزم الصمت.

- ستايل لاميتا فرنجية.

- من الشمال إلى الجنوب «this is Egypt» (ملف خاص).

- الكف والتحطيب زينة الصعيد.

- عالسمسمية اسمع ياسيدي.

- أغاني الرحى وصت الأجداد.

- نعناع الجنينة رائحة النوبة .

- حواران مع (وائل الفشني - عادل عبده).

ودشنت جريدة الوطن مبادرة لنشر أخبار عن الإصدارات الزميلة في مختلف المؤسسات الصحفية عبر الموقع الإلكتروني لها.