منصة «WaTch IT» في 2022.. تدفق درامي وسينمائي منوّع لكبار النجوم

إنتاج فنى متنوع، ما بين السينما والتليفزيون، وكذلك وثائقيات، قدّمتها منصة «WaTch IT» لجمهورها بشكل حصرى، على مدار عام 2022، والتى حظيت بردود فعل واسعة من قِبل الجمهور، حتى خرجت مُطالبات بضرورة تقديم أجزاء جديدة لبعض المسلسلات، فضلاً عن زيادة حجم الإنتاج الدرامى على المنصة، إذ لعبت دوراً كبيراً منذ تأسيسها فى إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى فنى جيد ويمس القضايا الاجتماعية والوطنية.

«المنصة» تعالج قضايا اجتماعية ووطنية من منظور فني عصري لتصل الرسالة إلى المشاهد

وقدّمت المنصة أعمالاً حصرية، منها مسلسلات «ريفو» بطولة أمير عيد، و«اتزان» لصدقى صخر وركين سعد، و«تحقيق» لأحمد مالك وتارا عماد، بجانب فيلم «الكاهن» لحسين فهمى وجمال سليمان ومحمود حميدة، و«جدران» لدرة، وسلسلة الأفلام الوثائقية «أم الدنيا» بطولة الفنانة سوسن بدر، وبرنامج الطهى «شيف بالبيت»، فيما يُعد فيلم «الباب الأخضر» لإياد نصار وسهر الصايغ، أول الأعمال المُرتقب عرضها على «WaTch IT» فى العام الميلادى الجديد بشكل حصرى.

وتُعد تلك الإنتاجات الأصلية، ضمن السياسات الجديدة للمنصة، التى جرى الإعلان عنها فى الربع الأول من عام 2022، إذ حدثت تطورات جذرية، بداية من الهوية البصرية، وشكل المنصة، فضلاً عن طريقة الاشتراكات، فتعتبر «عموداً أساسياً للاستثمار فى صناعة المحتوى الترفيهى وحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامى والسينمائى والبرامجى المصرى والعربى».

المنصة شهدت شكلاً جديداً مع الاستراتيجية الجديدة التى جرى تطبيقها فى الربع الأول من العام الحالى، وجاء ذلك بعد «دراسة متعمّقة لخبراء متخصصين فى صناعة الـVOD، بالإضافة إلى خبراء فى مجال التسويق، إضافة إلى القيام بعدد كبير من استطلاعات للرأى لعدد كبير من المشتركين فى المنصة، وغير المشتركين».

تضم المنصة أكبر مكتبة محتوى آمن ومناسب لجميع أفراد العائلة

وتضم المنصة أكبر مكتبة محتوى آمن ومناسب لجميع أفراد العائلة، تصل إلى أكثر من 50 ألف ساعة، عبارة عن مجموعة متنوعة وواسعة من الأعمال الأصلية، التى تعكس دراما المجتمع، من خلال تكامل وتعاون مرن مع شركائها فى مصر وعدد كبير من الدول، بالإضافة إلى امتلاكها مكتبة ماسبيرو المتميزة.

وبدورها، قالت نشوى جاد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«WaTch IT»، لـ«الوطن»، إنّ «هناك مساعى وجهوداً واسعة تُبذل لتكون المنصة رائدة على المستوى العالمى، تضم أكبر مكتبة للمحتوى العربى فى العالم، خلال تقديم محتوى ترفيهى بتجربة مشاهدة فريدة مناسبة لجميع أفراد العائلة على الشاشات فى جميع أنحاء العالم، مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية».

وأشارت إلى أن التصفّح أصبح أكثر سهولة، سواء من خلال الهواتف أو شاشات التليفزيون الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، كما جرى تطوير المشغل الفيديو، بحيث يكون أكثر سلاسة وتفاعلية مع المستخدم.