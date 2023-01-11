حالة الطقس اليوم.. غائم جزئيا بالقاهرة وممطر على السواحل الشمالية

تشهد السواحل الشمالية للبلاد، تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم، أن الأجواء ستكون ممطرة بمطروح والإسكندرية والعلمين والسلوم، وجبال البحر الأحمر، ومناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، كما يسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة ومنطقة مصر الوسطى وشمال وجنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن الجمهورية الآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 20- 11

- دمنهور 18- 11

- وادي النطرون 20 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 20- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 19- 11

- بورسعيد 19- 13

- الإسماعيلية 20- 12

- السويس 19 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 18 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 18- 6

- كاترين 14- 04

- الطور 20- 11

- طابا 19- 11

- شرم الشيخ 22- 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20- 12

- مطروح 19- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 18- 7

- راس غارب 21-11

- الغردقة 22- 14

- سفاجا 18-11

- مرسي علم 23-15

- شلاتين 24-13

- حلايب 21- 14

- أبو رماد 23- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 19- 10

- بني سويف 19 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20- 8

- سوهاج 20 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 22- 9

- أبو سمبل 22 - 11