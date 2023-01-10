محافظ القليوبية: توافر الزيت والسلع الاستراتيجية في معارض أهلا رمضان بخصم 30%

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن جميع أنواع الزيوت والسلع الاستراتيجية متوافرة في معارض «أهلا رمضان»، بأسعار مخفضة عن السوق المحلي بنسبة 30%، في المنافذ التي جرى افتتاحها، وجار افتتاح 5 منافذ أخرى خلال الأيام المقبلة.

اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين

وأضاف محافظ القليوبية في بيان صحفي، أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال تواجد أي سلعة خاصة بمعارض أهلاً رمضان بالسوق المحلي، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح معارض وشوادر «أهلاً رمضان» بمختلف قرى ومُدن المحافظة تِباعاً لتخفيف العبء عن المواطنين.

في سياق متصل، أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية فور تلقيه شكوى بخصوص نقص بعض السلع الأساسية بمعرض أهلاً رمضان بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، لحل جميع المشكلات وضخ كمية أكبر من المعروض لتُلبي احتياجات المواطنين بكافة فئاتهم من السلع الأساسية.

وتفقد المحافظ أروقة المعرض بالكامل، والذي يضُم 16 باكية لبيع كافة السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطن، ويضم 15 عارضًا.

حل مشكلة نقص الزيت

وأوضح أنه تم حل مشكلة نقص الزيت والناتجة عن الإقبال الشديد من قبل المواطنين، وتم التواصل مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لتوفير كميات أكبر من المعروض، ليستفيد جميع المترددين على المعرض، مؤكدًا توافر جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنين كالأرز، والزيت، والسكر، والسمن، والألبان، والدقيق، والمكرونة، والشاي، والعدس، واللحوم، والدجاج.

والتقى بعدد من المواطنين أثناء تواجده بالمعرض لتذليل جميع عقباتهم، موجهاً بحل جميع المشكلات فوراً، ومنها قلة كمية اللحوم علي الفور تم توفير كمية كافية من اللحوم لتُلبي احتياجات المواطنين، إضافة إلى التنسيق مع مسؤولي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، للمرور اليومي على المعارض ورصد المخالفات.